Gli agenti della Polizia locale Antonio Celio e Matteo Nardella eletti Rsu al Comune di Termoli

TERMOLI. Si sono appena concluse le operazioni di spoglio per le elezioni Rsu al Comune di Termoli, dove il C.S.E. FLPL si è affermato quale seconda forza sindacale con 24 voti di lista ottenuti, pari al 22% del totale.

Ad affermarsi sono stati Matteo Nardella e Antonio Celio: «In quanto neoeletti, vogliamo innanzitutto ringraziare tutte le colleghe e i colleghi della Polizia Locale, che ci hanno sostenuti con decisione. Ma un ringraziamento sentito va anche ad un gruppo di impiegati amministrativi, che è andato oltre le logiche “campanilistiche” di settore per scommettere su una nuova proposta.

Quello che inizia oggi è un percorso difficile, che ci carica di un grande onore, ma anche di un’enorme responsabilità. Percorso che affronteremo con serietà, trasparenza e impegno. Saremo sempre al fianco di ciascun lavoratore, indipendentemente dall’ufficio di provenienza, pronti all’ascolto e al confronto, per poi farci portavoce delle istanze, delle esigenze, delle difficoltà che ciascuno vive nel proprio servizio quotidiano. Continueremo a lavorare con spirito di squadra per la tutela dei diritti di tutti e per migliorarne, insieme, le condizioni di lavoro.

Intendiamo anche dare un serio contributo affinché si possa porre rimedio ad alcune storture che, nel passato recente, hanno gettato discredito al nostro settore in particolare. Eventi che hanno avuto conseguenze che osiamo definire devastanti per il corpo di polizia locale, tanto da causare l’allontanamento volontario di quello che, con buona probabilità, può essere considerato uno dei migliori agenti che Termoli abbia mai avuto».