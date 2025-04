Il mondo delle cooperative: l’Agci ‘fonde’ Abruzzo e Molise, De Fenza eletto vicepresidente vicario

ABRUZZO-MOLISE. Si è svolta ieri all’Aurum di Pescara l’assemblea congressuale dell’Associazione Generale Cooperative Italiane che ha sancito la fusione delle realtà di Abruzzo e Molise in un unico organismo. Eletto presidente all’unanimità Fabio Travaglini, già vicepresidente dell’Agci Abruzzo. Vicepresidente vicario per l’Abruzzo Antonio Del Corvo, ex presidente della Provincia dell’Aquila, mentre Vicepresidente vicario per il Molise è stato eletto Agostino De Fenza.

«Si tratta di un passo importante per la nostra associazione e per l’Agci nazionale – ha sottolineato il neoeletto presidente Travaglini – perché siamo riusciti, in un percorso durato diversi anni, a fondere due realtà come l’Abruzzo e il Molise che non solo sono vicine, ma sono anche contigue dal punto di vista dell’economia, della società e del territorio. Con questo processo vogliamo rafforzare la nostra azione a sostegno delle cooperative, in un momento in cui la cooperazione rappresenta una leva importante per l’economia del territorio. Vogliamo inoltre portare l’attenzione sul monitoraggio, tutelando le imprese sane, che fanno davvero cooperazione».

Presente all’assemblea congressuale, moderata dall’avvocato Antonio Cilli, il presidente nazionale, Giovanni Schiavone: «Arriviamo a chiudere un obiettivo che ci eravamo posti tempo fa, perché riteniamo che in questo modo si possa avere un’articolazione più incisiva sul territorio, per dare maggiore tutela e servizi ai nostri associati. Qui è stato realizzato un progetto particolare, che rimette insieme Abruzzo e Molise, ricalcandone la storia. Tra le due realtà c’è sempre stata molta collaborazione e riteniamo che il passo di oggi non possa che rafforzare ulteriormente questa sinergia».

Hanno partecipato ai lavori Francesco Labbrozzi, presidente uscente di Agci Abruzzo, e Giuseppe Gizzi, Responsabile delle relazioni sindacali di Agci Nazionale. In platea, presenti anche rappresentanti della politica delle due regioni, tra cui il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Daniele D’Amario, il capogruppo di Patto Per l’Abruzzo, Luciano D’Amico e l’assessore alla Regione Molise Michele Marone.

Nuovo consiglio regionale Agci Abruzzo-Molise eletto per il mandato 2025 – 2029: Fabio Travaglini, presidente; Antonio Del Corvo, vicepresidente Vicario per l’Abruzzo; Agostino De Fenza, vicepresidente vicario per il Molise; consiglieri: Francesco Labbrozzi, Maria Rita Santucci, Francesco Basilico, Nicolino D’Alessandro, Marta Elisio, Gianmichele Fidelibus.