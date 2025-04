Il top manager Stellantis Arnaud Deboeuf in visita allo stabilimento di Termoli: ‘si scaldano i motori’

TERMOLI. Termoli e il futuro del settore automobilistico: tra innovazione e sfide.

Il destino dello stabilimento Stellantis di Termoli continua a essere al centro di discussioni e speculazioni, rappresentando un crocevia tra tradizione produttiva e adattamento alle nuove esigenze di mercato. Di ieri la visita di Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis, che ha acceso nuove speranze per il futuro del sito, che attualmente conta circa 2.000 dipendenti e gioca un ruolo significativo nella produzione di motori benzina per diverse piattaforme internazionali.

Negli ultimi anni, l’industria automobilistica ha affrontato una trasformazione radicale, spinta dalla necessità di ridurre le emissioni e di investire nelle tecnologie ibride ed elettriche. In questo contesto, Termoli ha visto emergere nuove opportunità e sfide. Da un lato, l’annuncio dell’installazione di una linea dedicata ai cambi eDCT entro il 2026 sottolinea l’impegno per l’elettrificazione, ma dall’altro, l’incertezza legata alla chiusura della produzione del motore Fire alimenta preoccupazioni tra i lavoratori.

I motori Gse, con le loro capacità di sostenibilità e adattabilità all’ibridizzazione, offrono una possibilità concreta per rafforzare il ruolo di Termoli nel panorama internazionale. Inoltre, potrebbero aprire la strada a una maggiore collaborazione con i modelli transalpini, ampliando la gamma di progetti destinati al sito molisano.

Tuttavia, l’incertezza persiste. Giugno si avvicina e non ci sono notizie sul fronte Gigafactory e in più è esplosa la problematica dei dazi. I sindacati chiedono un piano strategico chiaro e mirato che possa garantire una visione di lungo termine, evitando ridimensionamenti e salvaguardando i lavoratori.

La visita di Deboeuf potrebbe segnare l’inizio di questa trasformazione. Mentre si attendono ulteriori dettagli, Termoli spera di restare una pedina fondamentale nel gioco strategico di Stellantis, con la speranza che l’innovazione e l’investimento possano assicurare un futuro prospero per lo stabilimento e per tutti coloro che vi lavorano.