“Industria Felix”: sono cinque le aziende molisane premiate a Bari nell’evento dedicato a Federico Pirro

BARI. Cinque le imprese molisane che hanno ricevuto l’attestato di competitività al premio “Industria Felix”, giovedì scorso a Bari.

C’è un Sud che non si lamenta, che non si rassegna e che guarda con fiducia al futuro, pur con la dovuta attenzione che il presente richiede a livello internazionale.

Quel Sud ieri, giovedì 10 aprile, è stato rappresentato a Bari a Villa Romanazzi Carducci da alcune tra le 90 imprese più competitive: 47 della Puglia, 28 della Calabria, 10 della Basilicata e 5 del Molise.

Sono le imprese premiate in occasione del 63° evento Industria Felix organizzato dall’omonimo periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved e A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con i patrocini del Politecnico di Bari, delle Università di Bari, Foggia e Lecce, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group, EpyonVivida. Premi assegnati da un Comitato scientifico che ha valutato i risultati dell’inchiesta giornalistica condotta da IFM su 17mila bilanci, tenendo conto anche della solvibilità finanziaria del Cerved Group Score e, talvolta, della sostenibilità aziendale.

La provincia che ha registrato il pieno di premi è quella di Bari con 18 imprese, che è stata anche quella che ha generato più ricavi nelle 4 regioni analizzate con 43 miliardi di euro con società di capitali con sede legale in quest’area e fatturati sopra il milione, seguita da quelle di Cosenza (12), Lecce e Catanzaro (9), Taranto (8), Potenza e Foggia (6). In Molise, invece, la provincia di Isernia (3) l’ha spuntata di misura su quella di Campobasso (2).

63° evento dedicato al docente universitario Federico Pirro, ricordato anche dal Comune di Bari e da Confindustria Puglia.

MOLISE (5):

Campobasso (2): F.I.M.EL. S.R.L., Miglior impresa del settore moda per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Its Costruzioni S.R.L., Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Campobasso.

Isernia (3): Caseificio Molise S.R.L., Miglior impresa a conduzione femminile con sede legale nella regione Molise e migliore media impresa con sede legale nella provincia di Isernia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Cisar S.R.L., Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Isernia; Grafica Isernina S.R.L., Miglior impresa dei settori comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise.