Lavoro: domanda di lavoro in calo ad aprile

Le imprese del Molise prevedono di attivare circa 1.560 nuovi contratti (-1,3%). Bene il settore dei servizi, in affanno l’industria

TERMOLI. Sono 460mila le entrate programmate dalle imprese ad aprile in Italia e 1,5 milioni per il trimestre aprile-giugno, con un incremento della domanda di lavoro di oltre 13mila unità rispetto ad aprile 2024 (+3,0%) e di circa 29mila unità sul corrispondente trimestre (+1,9%).

Il Molise, rispetto alla dinamica nazionale, registra un andamento opposto, con variazioni negative sia per il mese in esame che per il trimestre. Per il mese di aprile, le imprese molisane prevedono 1.560 nuove assunzioni, mentre per il trimestre aprile-giugno il numero sale a 5.660, con una diminuzione di 20 unità rispetto ad aprile 2024 (-1,3%) e di 340 in meno nel trimestre (-5,7%). A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che elabora le previsioni occupazionali per il mese di aprile.

Il risultato negativo del mese è da attribuire alle imprese dell’industria che programmano 550 entrate (-11,3%) e potrebbero diventare circa 1.750 nel trimestre. Ad aprile, il manifatturiero è alla ricerca di 240 lavoratori che salgono a 800 nel trimestre. Il comparto delle costruzioni programma per il mese 310 entrate che salgono a 950 nel trimestre.

Bene le imprese dei servizi che, dal canto loro, sono alla ricerca di circa mille lavoratori nel mese (+5,2%) e di circa 3.900 entro giugno. Sono i servizi alle imprese, con 330 lavoratori ricercati nel mese, a offrire le maggiori opportunità di lavoro. Molteplici anche le richieste del comparto dei servizi alle persone (270 contratti nel mese) e della filiera del turismo (240 nel mese). Il commercio è alla ricerca di 180 figure professionali che potrebbero diventare 680 nel trimestre.

Scende rispetto al mese precedente (anche se resta comunque elevato) il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, con oltre 720 profili professionali di difficile reperimento (il 46,2% del totale) soprattutto a causa della mancanza di candidati per ricoprire le posizioni lavorative aperte (27,9%).

Anche ad aprile, il flusso delle assunzioni è caratterizzato da una prevalenza di contratti a tempo determinato (1.060 pari al 68% delle entrate programmate), seguiti dai contratti a tempo indeterminato (250 pari al 16%).

Con riferimento ai livelli di istruzione, il 10% delle ricerche di personale è rivolto a laureati, il 32% a diplomati e il 31% a chi è in possesso di una qualifica/diploma professionale. Le richieste per i diplomati ITS Academy è pari a circa al 2%.

Infine, circa 1 ingresso su 4 sarà destinato a giovani sotto i 30 anni, con opportunità particolarmente elevate per i profili di tecnici della salute ed addetti alle vendite.