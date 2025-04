Le ‘montagne russe’ dei dazi americani sull’Europa

TERMOLI. L’allarme dazi per ora si mitiga, anche sulle possibili conseguenze per l’economia molisana, dopo la decisione ultima della Casa Bianca.

Il dietrofront di Donald Trump sui dazi ha scosso il panorama economico globale, con implicazioni significative per l’Europa e l’Italia. Dopo settimane di tensioni commerciali, il presidente americano ha annunciato una sospensione di 90 giorni delle tariffe doganali reciproche per i Paesi che hanno avviato negoziati, mantenendo una tariffa base del 10%. Tuttavia, la Cina è stata esclusa da questa pausa, con dazi aumentati al 125% in risposta alle sue tariffe dell’84% sui prodotti americani.

Per l’Europa, la decisione di Trump rappresenta una finestra di opportunità per negoziare accordi più equi. L’Unione Europea ha già approvato un pacchetto di contromisure commerciali, con dazi fino al 25% su prodotti americani per un valore di 21 miliardi di euro. L’Italia, dal canto suo, ha adottato un approccio diplomatico, con la premier Giorgia Meloni pronta a incontrare Trump il 17 aprile per discutere una riduzione delle tariffe e proteggere le esportazioni italiane.

Le borse europee e asiatiche hanno subito forti perdite a causa dell’incertezza commerciale, mentre Wall Street ha registrato un rialzo significativo dopo l’annuncio della sospensione. La situazione rimane fluida, con l’Europa determinata a difendere i propri interessi senza alimentare ulteriormente le tensioni.

Un momento cruciale per il commercio internazionale, che potrebbe ridefinire le relazioni economiche tra Stati Uniti, Europa e Cina. L’Italia, con la sua posizione strategica, potrebbe giocare un ruolo chiave nel negoziato.