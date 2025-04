Micone: «Oltre 4,3 milioni di euro in pagamento a Comuni e aziende agricole»

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche Agricole e Agroalimentari della Regione Molise ha annunciato l’erogazione di pagamenti per un totale di 4.302.591,77 euro a beneficio di oltre 500 aziende agricole e Comuni della regione.

I fondi sono stati suddivisi come segue:

3.108.575,79 euro destinati alle Misure a superficie del CSR 2023/2027, tra cui: SRA29: Pratiche e metodi di produzione biologica, SRA08: Gestione prati e pascoli non avvicendati, SRA01: Produzione integrata.

destinati alle Misure a superficie del CSR 2023/2027, tra cui: 1.194.015,98 euro destinati alle Misure strutturali del PSR 2014/2022, per sostenere: l’avvio di nuove start-up agricole, interventi di ammodernamento aziendale, progetti infrastrutturali nei Comuni con aree rurali e montane.

destinati alle Misure strutturali del PSR 2014/2022, per sostenere:

L’assessore Salvatore Micone ha dichiarato: «Gli uffici della Struttura assessorile si sono adoperati affinché potessimo elargire un totale di pratiche lavorate e liquidate per oltre 4 milioni di euro, in maniera repentina e quanto più solerte, così da poter garantire copertura finanziaria e liquidità fondamentale dirette a sostenere investimenti ed opere infrastrutturali da parte delle aziende del settore agricolo ed a servizio delle aree rurali e montane dei Comuni interessati. Nei prossimi giorni, continueremo a monitorare lo stato dei pagamenti in modo da assicurare il prosieguo dei lavori e garantire che vengano evase prontamente tutte le domande nei tempi previsti entro il prossimo 30 giugno».