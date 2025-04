Novaltis sullo sciopero: “Atteggiamento inspiegabile e dannoso, siamo pronti al dialogo”

TERMOLI. Per la terza volta negli ultimi 4 mesi, presidio di protesta davanti lo stabilimento Novaltis S.R.L. (ex Del Giudice).

A seguito di tali eventi, l’azienda risponde con la seguente dichiarazione ufficiale.

«Novaltis S.r.l. comunica con profondo stupore e rammarico di aver appreso un inatteso atteggiamento da parte delle organizzazioni sindacali, in netto contrasto con le rassicurazioni fornite in data 9 aprile 2025 durante l’incontro successivo all’assemblea sindacale con i lavoratori.

L’azienda, che ha sempre dimostrato apertura al dialogo e collaborazione costruttiva, ricorda l’accordo raggiunto in data 23 gennaio 2025 per il pagamento dilazionato della mensilità di dicembre 2024, accettando le richieste delle rappresentanze sindacali al fine di tutelare i dipendenti. In quell’occasione, le organizzazioni sindacali avevano sospeso la procedura di sciopero in essere, revocando definitivamente anche lo stato di agitazione in data 27 febbraio 2025. Nonostante l’impegno profuso dall’azienda nel rispettare il pagamento delle rate stabilite, l’attuale sviluppo degli eventi desta seria preoccupazione e appare come un atteggiamento inspiegabile e potenzialmente dannoso per la stabilità aziendale e per il futuro dei lavoratori stessi.

Si precisa, inoltre, che la notizia riportata da alcuni organi di stampa, che motivano l’azione sindacale con il mancato pagamento della mensilità di febbraio, è completamente priva di fondamento, in quanto tutti i lavoratori hanno regolarmente percepito quanto dovuto. Novaltis S.r.l. ribadisce il proprio impegno a mantenere aperto un canale di comunicazione con le parti sociali, auspicando un rapido ritorno ad un clima di collaborazione e rispetto reciproco».