Orientamento e formazione per il turismo: Its Demos incontra gli studenti del Federico di Svevia

TERMOLI. Si è svolto questa mattina, presso l’elegante cornice della Residenza Sveva di Termoli, l’evento di orientamento organizzato dall’ITS Demos rivolto agli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Alberghiero ‘IPSEOA Federico di Svevia’, indirizzo accoglienza, e agli allievi del corso quadriennale della stessa scuola.

L’iniziativa, mirata a presentare il percorso biennale ITS dedicato al Turismo per il prossimo biennio, ha visto protagonista Paco Manes, referente dell’ITS Demos, che ha illustrato con chiarezza e precisione le opportunità formative e lavorative che l’ITS offre agli studenti del territorio.

“Questo tipo di evento è cruciale per mettere in rete la filiera turistica locale – ha sottolineato Manes – perché consente un dialogo diretto tra la formazione e le reali esigenze del mondo del lavoro, preparando così giovani pronti e competenti per affrontare il mercato turistico. Gli ITS svolgono un ruolo fondamentale nel colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, formando figure professionali che rispondono concretamente alle necessità delle imprese del territorio.”

Significativo anche l’intervento di Fabrizio Vincitorio, titolare della Residenza Sveva, che ha raccontato con passione e competenza il mondo dell’hôtellerie, evidenziando quanto sia fondamentale creare una sinergia concreta tra le strutture ricettive e gli enti preposti alla formazione: “Il turismo richiede figure professionali preparate e motivate – ha dichiarato Vincitorio – ed eventi come questo ci permettono di valorizzare e coltivare i talenti locali, creando occupazione e qualità nei servizi offerti.”

All’evento è intervenuta inoltre la prof.ssa Eliana Pasquale, referente per l’orientamento dell’Istituto Alberghiero, che ha sottolineato l’importanza di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso testimonianze e simulazioni pratiche. Particolarmente apprezzata dagli studenti è stata infatti la simulazione di attività di check-in alberghiero, durante la quale i ragazzi si sono cimentati nella gestione di clienti con esigenze e richieste diversificate.

Significativa e molto gradita anche la testimonianza di una studentessa attualmente iscritta al corso ITS, che ha condiviso con i giovani presenti la propria esperienza formativa e le prospettive professionali che si sono aperte grazie a questo percorso.

L’incontro, contrassegnato da grande entusiasmo e partecipazione attiva degli studenti, conferma l’efficacia di iniziative che favoriscono l’integrazione tra scuola e territorio, costruendo opportunità di crescita professionale concreta per i giovani del territorio.