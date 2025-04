‘PresaDiretta’ a Termoli: tra la crisi Stellantis e il futuro della Gigacatory

TERMOLI. PresaDiretta arriva a Termoli per parlare del rilancio del sito produttivo di Stellantis. Il nodo della Gigafactory di batterie annunciata e poi sospesa che tiene in bilico le speranze di rilancio di un intero territorio. Un reportage esclusivo all’interno di una puntata che analizza a tutto tondo la crisi industriale che attanaglia l’Europa e le sue conseguenze dirette sul nostro Paese. Europa, la sfida industriale, in onda domenica 13 aprile, alle 20.30, Rai 3.

LA FABBRICA DEL FUTURO

PresaDiretta racconta il lento ma inesorabile svuotamento dello stabilimento Stellantis di Termoli, dove ogni sera gli autobus un tempo pieni di lavoratori arrivano semivuoti. Una volta fiore all’occhiello della produzione italiana, per la costruzione del motore Fire 1000, negli ultimi anni lo stabilimento di Termoli ha perso centinaia di posti di lavoro e sta per perderne altri con la fine produzione del FIRE1000. Il rilancio del sito doveva passare dalla costruzione di una nuova fabbrica di batterie, ma Acc, azienda che vede Stellantis socio di maggioranza relativa, ha sospeso l’investimento, bloccando a catena molti altri investimenti sul territorio. A Presa Diretta anche il progetto di un innovativo centro di ricerca che avrebbe dovuto sorgere a fianco alla gigafactory. Alle telecamere della trasmissione la professoressa Silvia Bodoardo del Politecnico di Torino, capofila del progetto, spiega come il centro avrebbe contribuito a risolvere il gap di competenze nel settore delle batterie che affligge l’Italia e tutta l’Europa. A mettere l’ultima pietra sulle speranze di una gigafactory in Italia è stato John Elkann nel suo incontro alla camera del 19 marzo 2025. Elkann ha definito il progetto di una gigafactory in Italia “molto difficile”.

“Io credo che Stellantis abbia approfittato di una serie di situazioni per fare una cosa che aveva già in testa e cioè abbandonare l’Italia”. Così Chiara Appendino, l’ex sindaca di Torino, ha commentato le parole di John Elkann in audizione sulla vicenda della mancata costruzione della Gigafactory di Termoli. Intervistata da PresaDiretta, Appendino ha aggiunto: “Se vuoi gli strumenti li trovi, se vuoi la transizione la fai, la fai qui e ti metti al tavolo con il governo”.

Ma cosa sta perdendo l’Italia assieme alla gigafactory? A Torino intanto, il 20 e il 21 febbraio è sbarcato BYD, il più grande produttore di auto cinese, con un grande evento a cui hanno partecipato 380 fornitori storicamente legati a Stellantis. “Abbiamo avuto 500 persone in rappresentanza di 380 aziende”, ha dichiarato il consulente speciale per l’Europa di BYD, Alfredo Altavilla, ex direttore operativo di FCA-Stellantis, ai nostri microfoni. “Noi partiamo con la produzione nello stabilimento in Ungheria ad ottobre di quest’anno. La scelta strategica che è stata fatta. Abbiamo bisogno di una filiera che abbia voglia di innovare.” Il mancato salto tecnologico nella competizione per l’auto elettrica degli europei ha lasciato il primo posto nella produzione di auto alla Cina. Saranno le aziende cinesi a salvare la filiera italiana dell’automotive dalla crisi di mercato?