Quattro anni di impegno, Izzi: “Ora l’Ordine degli Architetti è efficiente, efficace, comunicativo e smart”

CAMPOBASSO. Quattro anni di intenso lavoro, il Consiglio uscente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso e il presidente Alessandro Izzi tracciano il Bilancio di fine mandato raccontando, in un report, il lavoro svolto e le azioni messe in campo per dare più valore alla categoria.

Numerose attività che hanno consentito il raggiungimento di risultati concreti: un bilancio completamente risanato, formazione gratuita e di qualità, un nuovo sito con servizi digitali potenziati e una comunicazione efficace. La squadra è pronta a continuare con l’inserimento di energie e professionalità nuove, con la stessa visione e determinazione, forte dell’esperienza acquisita e aperta al confronto con chi intende contribuire seriamente al futuro dell’Ordine e della professione.

“Un approccio condiviso nelle decisioni, l’aggiornamento continuo delle azioni e dei processi, l’assoluta attenzione nella definizione delle responsabilità e dell’impegno richiesto – spiega il presidente Izzi – sono il tratto rappresentativo del nostro lavoro in questi quattro anni di “governo” dell’Ordine degli Architetti di Campobasso.

Tra gli obiettivi posti all’inizio del mio primo mandato come presidente – continua Izzi – ho compreso l’esigenza immediata di impegnarmi per la valorizzazione della figura dell’Architetto e dell’intera comunità territoriale dei miei colleghi. Un obiettivo prioritario, che attraverso la condivisione di intenti e una concreta azione da parte mia e di tutto il Consiglio che mi ha affiancato, siamo riusciti a portare avanti per valorizzare quanto più possibile la nostra professione e la nostra categoria.

Per questo, è stato fondamentale riuscire a intercettare le esigenze e i bisogni dei colleghi, sostenere i professionisti e la professione, essere trasparenti e comunicativi e, soprattutto, cercare continuamente il confronto promuovendo l’ascolto di tutti i nostri colleghi.

Abbiamo iniziato il mandato con sei obiettivi principali: riconoscibilità della figura dell’architetto, promozione della qualità dell’architettura, formazione, servizi agli iscritti, rapporti istituzionali e lo sviluppo del tema “fare comunità” tra gli architetti.

Dopo un’attenta verifica della situazione economica e finanziaria ereditata dal vecchio Consiglio – precisa Izzi – abbiamo riformulato le priorità operative in funzione delle nuove necessità di gestione dell’Ordine e delle esigenze emerse dagli iscritti riuscendo, in quattro anni, ad ottenere un risultato efficiente attraverso la riorganizzazione e l’armonizzazione delle poste di Bilancio.

Valutando i dati economici e finanziari raggiunti, il Consiglio ha valutato se procedere ad investimenti o ad una riduzione della quota associativa, optando per una riduzione della quota annuale anche in considerazione della contingenza economica del periodo che stiamo vivendo e nel rispetto delle finalità statutarie dell’Ordine nei confronti dei propri iscritti.

Questa riduzione – spiega il Presidente – valutata con i nostri esperti contabili e da attuarsi a partire dal 2026, è stata possibile grazie ad un controllo accurato delle spese e al recupero delle quote associative perché è evidente che: pagare tutti, vuol dire pagare meno.

Il Consiglio – continua Izzi – è riuscito a intercettare fondi Pnrr, circa 14mila euro utilizzati per la digitalizzazione dell’ufficio di segreteria e, in questi quattro anni, abbiamo rinnovato e valorizzato il sistema di comunicazione dell’Ordine ampliando le informazioni agli iscritti, ai cittadini e alla società civile, pubblicando le attività e i servizi avviati e potenziando la visibilità degli architetti e del loro lavoro nelle numerose sfaccettature della professione.

Attraverso la newsletter quindicinale agli iscritti, la presenza più ampia sui social network e su tutti i canali di comunicazione ufficiali ed anche in vista della messa on line nel nuovo sito dell’Ordine, è in atto un rinnovamento della comunicazione che sta portando l’Ordine ad avere una maggiore visibilità tra i professionisti, nella società civile e sul territorio.

Nei quattro anni di mandato il Consiglio dell’Ordine e il Gruppo di lavoro Formazione e aggiornamento professionale ha organizzato numerosi eventi di risonanza locale e nazionale totalmente gratuiti per gli iscritti, è stato messo in atto un processo di digitalizzazione della maggior parte dei servizi erogati e sono stati intensificati i rapporti istituzionali con l’obiettivo di valorizzare la figura dell’architetto e la qualità architettonica dei processi, dei progetti e delle attività di cui l’Ordine professionale è vettore istituzionale anche per lo sviluppo del territorio e delle comunità territoriali in cui svolge il proprio ruolo.

L’Ordine è impegnato attivamente in manifestazioni di carattere nazionale per la promozione dei professionisti e delle esperienze maturate in questi quattro anni. Infine, ma non meno importante per potenziare il concetto di “fare comunità” tra gli architetti, il nostro Consiglio ha organizzato incontri conviviali, ha partecipato attivamente alle manifestazioni sportive calcistiche organizzate in collaborazione con altri Ordini d’Italia e organizzato visite e viaggi culturali per una maggiore condivisione e senso di appartenenza dell’intera categoria degli architetti della provincia di Campobasso.

Voglio ringraziare – conclude il presidente Alessandro Izzi – il mio Consiglio e tutti coloro mi hanno affiancato in questo percorso straordinario e ricco di esperienze, incontri e scoperte, sottolineando che le cose che un’istituzione può fare sono tante, ma riescono meglio se le fa una squadra e non una persona sola”.