‘Salva casa’: l’Ance Molise chiede interventi urgenti

CAMPOBASSO. L’Ance Molise ha preso parte ieri pomeriggio alle audizioni in seno alla prima commissione presso il Consiglio regionale del Molise sul Bilancio regionale. Presenti il presidente Corrado Di Niro e il direttore Gino Di Renzo.

Tra le varie richieste e osservazioni illustrate, l’istituzione di una piattaforma telematica che consenta di dialogare i soggetti coinvolti in un appalto pubblico, il potenziamento degli uffici regionali e segnatamente per le pratiche urbanistiche e paesaggistiche, l’estensione dell’ambito applicativo del recupero dei sottotetti.

In particolare, l’Associazione degli edili ha rimarcato la necessità di fronteggiare il vuoto normativo venutosi a creare a seguito della sentenza di incostituzionalità del piano casa regionale, anche per il necessario coordinamento con il “Salva casa” nazionale 2024, in quanto l’attuale condizione ha generato un clima di incertezza tra le tante imprese edili interessate e i privati potenziali committenti.