Sostegno al reddito dei lavoratori: in Molise arriveranno oltre 5 milioni di euro

TERMOLI. Buone notizie per il Molise: sono in arrivo fondi importanti destinati al sostegno al reddito dei lavoratori. A comunicarlo è l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Gianluca Cefaratti, che annuncia l’assegnazione alla Regione di 5.065.286,82 euro per l’anno 2025, come misura di supporto per i dipendenti delle imprese localizzate nelle aree di crisi industriale complessa.

Il provvedimento arriva grazie al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per un tessuto produttivo che, da anni, affronta difficoltà strutturali.

Nel dettaglio, le risorse saranno impiegate per rifinanziare gli strumenti di sostegno al reddito, compresi gli interventi per i lavoratori in mobilità in deroga, già operanti nelle aree in crisi.

È importante sottolineare che l’importo assegnato al Molise è al netto delle somme residue, pari a 3.584.713,18 euro, già certificate dall’INPS e ancora disponibili. La dotazione complessiva si inserisce nel quadro degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 189, della Legge n.207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

“L’arrivo di queste risorse – ha dichiarato l’assessore Cefaratti – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e i nostri lavoratori. Continueremo a impegnarci per garantire interventi mirati che diano risposte reali a chi vive situazioni di fragilità occupazionale”.

Il rifinanziamento delle misure di sostegno rappresenta, dunque, un tassello fondamentale nelle politiche attive del lavoro che la Regione Molise intende rafforzare nei prossimi mesi, anche attraverso una stretta collaborazione con il Governo nazionale.