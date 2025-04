Un 25 aprile diverso, concessa la deroga per pescare

TERMOLI. Chance di attività ittica anche alla Festa della Liberazione sarà vissuta in mare aperto dalla flottiglia peschereccia. Con proprio decreto, del 3 aprile scorso, il Masaf ha emanato una direttiva che autorizza, in via eccezionale e facoltativa, lo svolgimento dell’attività di pesca nella giornata di venerdì 25 aprile 2025, ricorrenza della Festa della Liberazione, normalmente soggetta a divieto di attività.

Il provvedimento nasce su istanza delle principali associazioni di categoria, dei consorzi molluschi e dell’organismo nazionale di programmazione dei Consorzi molluschi, e si fonda su quanto previsto dagli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, nonché sul piano nazionale per la gestione dei rigetti della risorsa Venus spp. (Chamelea gallina).

Secondo quanto stabilito, le imprese potranno pescare con specifici attrezzi tra cui: Reti a strascico a divergenti, sfogliara rapidi, reti gemelle a divergenti, draghe meccaniche (incluse le turbosoffianti), reti da traino pelagiche e reti a circuizione a chiusura o senza chiusura meccanica. La deroga è facoltativa e soggetta alla comunicazione preventiva alle Autorità marittime competenti.

Le imprese che sceglieranno di operare il 25 aprile avranno l’obbligo di recuperare la giornata di fermo entro i successivi 15 giorni lavorativi.

L’accordo è stato sostenuto anche a livello sindacale: Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Alleanza Cooperative Italiane e le sigle Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Pesca hanno firmato un’intesa che considera lavorativa la giornata del 25 aprile, in deroga al regime ordinario. L’obiettivo della misura è quello di trovare un equilibrio tra sostenibilità, tutela della risorsa marina e continuità economica del comparto. Restano in vigore le limitazioni generali previste per i festivi, sabati e domeniche, salvo ulteriori deroghe future. Il provvedimento è stato firmato digitalmente dal Direttore Generale Francesco Saverio Abate e dal dirigente Roberto Nepomuceno, ed è disponibile sul sito ufficiale del Ministero.