TERMOLI. Un video che abbiamo diffuso nella serata di ieri, quello del cinghiale in via Mantova, a stretto contatto con le palazzine che sorgono in quella zona di contrada Porticone.

Una nostra lettrice, Francesca, ha voluto riproporne l’allarme che ne deriva, dopo che ieri mattina, alle 6.30, ha documentato l’ennesima incursione ‘urbana’ della fauna selvatica.

«Ma è possibile che non si può far nulla per questi cinghiali? Non dico che li devono abbattere ma almeno portarli altrove… nessuno se ne occupa? A chi bisogna rivolgersi? Ieri mattina abbiamo avuto un bel risveglio con gli ungulati che scorrazzavano sotto casa. Mio figlio stava andando a prendere la circolare per recarsi al lavoro e aveva paura di attraversare la strada. Mi chiedo se tutto questo è normale e perché chi di dovere non interviene… aspettiamo che aggrediscano qualcuno?»