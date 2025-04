Cavo pericoloso al parchetto di via San Marino

TERMOLI. «Buongiorno, desidero segnalare una situazione di potenziale pericolo al parchetto di via San Marino, dove si trova il campo da basket, frequentato da bambini e ragazzi. Dopo il forte vento di Natale 2024, che ha causato la caduta di alcuni alberi, un cavo della tensione è rimasto appeso e ora giace accasciato per terra da ben quattro mesi.

Questo cavo, se dovesse rompersi la guaina, potrebbe rappresentare un serio rischio di folgorazione, o addirittura potrebbe esserlo già in qualche punto. Mi chiedo perché non sia ancora stato messo in sicurezza, nonostante ieri siano stati eseguiti dei lavori da parte di Enel proprio nella stessa via. Grazie»