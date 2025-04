Pur di parcheggiare… fanno strike

TERMOLI. L’angolo tra Corso Nazionale e via Mario Pagano, dove si incrociano le strisce pedonali, è diventato una zona critica per la sosta selvaggia. Recentemente, un dissuasore installato dal Comune per evitare il parcheggio abusivo è stato rovesciato e lasciato in abbandono da due giorni, peggiorando la situazione.

Questa zona, particolarmente frequentata da pedoni e veicoli, è stata oggetto di interventi per contrastare il parcheggio irregolare. I dissuasori sono stati posizionati per garantire la sicurezza dei pedoni e migliorare il traffico, ma la loro efficacia è messa in discussione quando vengono danneggiati o ignorati.

Il parcheggio abusivo non solo compromette l’integrità delle infrastrutture, ma crea anche pericoli per i pedoni, costringendoli a camminare sulla strada. Inoltre, riduce la visibilità dei conducenti, aumentando il rischio di incidenti.

La situazione è aggravata dalla mancanza di controlli efficaci, poiché, nonostante gli interventi, il problema persiste. La gestione dei dissuasori e la presenza di sosta irregolare sono difficili da mantenere senza un monitoraggio continuo.

La sosta selvaggia nell’angolo tra Corso Nazionale e via Mario Pagano richiede un intervento tempestivo. È essenziale un impegno congiunto tra autorità locali e cittadini per garantire la sicurezza e l’ordine nella zona.