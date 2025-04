TERMOLI. Giunge un appello accorato da contrada Casa La Croce, precisamente in via delle Acacie.

«Preg.mo direttore, le scriviamo, vista la sua attenzione verso le problematiche di noi cittadini, per segnalarle questo ‘taglio’ sul manto stradale mai ripristinato a dovere in via delle Acacie all’altezza del lavaggio.

Da mesi oramai noi residenti e non puntualmente siamo costretti a danneggiare pneumatici e ammortizzatori per questo problema che nessuno ha mai voluto risolvere. Speriamo che chi di dovere si attivi finalmente grazie alla visibilità che ci vorrà concedere».

Inoltriamo la segnalazione all’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli.