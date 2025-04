Antonacci: «La nostra squadra è giovane e dinamica»

GUGLIONESI. Mancavano solo la lista Guglionesi nel Cuore a uscire allo scoperto dopo la presentazione della candidatura a sindaco (e con la squadra a supporto) di Leo Antonacci, dopo i suoi tre competitor. Per l’ex primo cittadino, si tratta di una squadra giovane e dinamica per le prossime amministrative

«In vista delle elezioni amministrative di Guglionesi, la lista civica Guglionesi nel Cuore si prepara a presentare una squadra rinnovata, piena di energia e idee innovative per il futuro del paese. Con un forte impegno verso il benessere della comunità, la lista si distingue per la presenza di numerosi giovani, cittadini motivati e pronti a mettersi al servizio del territorio.

Questi giovani candidati rappresentano una risorsa preziosa, apportando nuove prospettive e competenze digitali all’avanguardia, oltre a una sensibilità marcata verso le tematiche moderne come la sostenibilità ambientale, l’innovazione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini. La sinergia tra entusiasmo giovanile ed esperienza amministrativa è considerata la chiave per costruire un futuro più prospero e inclusivo per Guglionesi.

Nei prossimi giorni, Guglionesi nel Cuore presenterà il proprio programma elettorale, affrontando le sfide cruciali per la comunità e ponendo particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e allo sviluppo di opportunità per il loro futuro.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini: partecipare attivamente al dibattito democratico e conoscere i candidati e le loro proposte sarà fondamentale per costruire insieme il futuro del paese».