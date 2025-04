Approvato in Consiglio regionale il documento di economia e finanza 2025/27

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale, nella seduta di ieri mattina, ha iniziato l’esame dei documenti della Manovra di Bilancio 2025. In particolare, è stato approvato, con voto espresso a maggioranza, il Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2025-2027, presentato dalla Giunta con deliberazione n. 105/2025.

Ha illustrato all’Aula il provvedimento il consigliere relatore, Roberto Di Pardo, presidente della Prima Commissione, lo stesso organo consiliare che ha svolto l’attività istruttoria sull’atto in esame, esprimendo parere favorevole. Sono seguiti gli interventi, in sede di discussione generale e per dichiarazione di voto, dei consiglieri Fanelli, Greco, Primiani, Di Pardo, Salvatore, Romano, Facciolla e dell’assessore Cefaratti.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr) – ha spiegato il relatore Di Pardo – contiene:

le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione;

descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale , tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica;

ha come finalità quella di:

“rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all’interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi, orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta ed è presupposto dell’attività di controllo strategico per la misurazione degli impatti prodotti e per la valutazione dei risultati conseguiti dall’azione di governo regionale”.

Il Consiglio regionale, nella seduta di questa mattina, ha approvato, con voto espresso a maggioranza, la rimozione dell’immobile di proprietà regionale denominato “ex hotel Roxy” di Campobasso, censito al catasto al foglio 122, dal Piano delle alienazioni immobiliari della Regione Molise, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 55 del 28 febbraio 2025.

Ha illustrato all’Aula il provvedimento il consigliere Relatore, Roberto Di Pardo, Presidente della Prima Commissione, lo stesso organo consiliare che ha svolto l’attività istruttoria sull’atto in esame, esprimendo parere favorevole. Sono seguiti gli interventi per esprimere la propria posizione politica e la conseguente determinazione di voto dei consiglieri Gravina, Fanelli, Salvatore, Di Pardo e dell’assessore Iorio.

