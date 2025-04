Comunali Guglionesi: è Pino Aristotile il primo candidato alla carica di sindaco

GUGLIONESI. In vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, la lista Guglionesi Progressista è la prima a rompere gli indugi e a rendere noto il proprio candidato sindaco: si tratta di Pino Aristotile, nome di lunga esperienza amministrativa e riconosciuta coerenza politica.

La nomina di Aristotile arriva dopo qualche giorno dalla comunicazione ufficiale del circolo del Pd di Guglionesi, che affermava il suo appoggio alla lista di Guglionesi progressista.

Figura nota nel panorama locale, Aristotile è un uomo di esperienza, capacità e coerenza, con un forte legame con la comunità e un passato di impegno amministrativo. La sua candidatura segna l’apertura formale della competizione elettorale nel comune bassomolisano.

La notizia arriva a pochi giorni dalla scadenza ufficiale per la presentazione delle liste, fissata per sabato 26 aprile. Con questa uscita pubblica, Guglionesi Progressista apre di fatto la campagna elettorale, proponendo una figura radicata nel territorio e capace di interpretare un progetto civico dal profilo netto.

L’annuncio del candidato rappresenta un primo passo in una fase politica ancora in movimento, con le altre forze in paese che lavorano in queste ore alla definizione delle proprie squadre e candidature.

