Congressi dem a Termoli e di Federazione: iscritti al voto 

TERMOLI. Si svolgerà oggi il congresso cittadino del Pd a Termoli. È in corso l’allestimento del seggio alla “Vida Ristobar” per l’elezione della carica di segretario del circolo cittadino e del segretario di federazione del basso Molise e dell’assemblea di Federazione del basso Molise.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La convocazione

Il Circolo Pd di Termoli si riunisce il giorno 12 aprile dalle ore 10 presso “La Vida Ristobar” in Via dei Palissandri, 8 a Termoli per l’elezione del Segretario di Circolo, il rinnovo del Direttivo di Circolo, l’elezione del Segretario di Federazione Basso Molise e dell’Assemblea di Federazione Basso Molise, con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione dell’Ufficio di Presidenza

2. Presentazione delle candidature e illustrazione del programma per la carica di Segretario di Circolo

3. Presentazione delle candidature e illustrazione del programma per la carica di Segretario di Federazione Basso Molise

4. Discussione ed eventuale approvazione di mozioni

5. Votazione per l’elezione del Segretario di Circolo e del Direttivo di Circolo

6. Votazione per l’elezione del Segretario di Federazione Basso Molise e dell’Assemblea di Federazione Basso Molise

Gli iscritti sono invitati a partecipare, data l’importanza della riunione.