Consiglio regionale: capigruppo al lavoro sul Bilancio 2025-2026

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Quintino Pallante si è riunita nella mattinata di oggi la conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari per organizzare i lavori del Consiglio regionale.

In apertura della seduta il sottosegretario Vincenzo Niro ha dato notizia alla Conferenza, ai fini dell’attivazione della conseguente sessione valutativa in Commissione e in Aula, di come la Giunta si appresti, per il prossimo venerdì, a trasmettere all’Assemblea i vari documenti del Bilancio di previsione 2025-2026. Il sottosegretario, quindi, ha ricordato come l’approvazione degli stessi documenti di bilancio deve avvenire entro il mese di aprile, così come previsto dalle norme regolanti la materia.

I consiglieri Andrea Greco, Massimo Romano, Alessandra Salvatore e Angelo Primiani hanno chiesto che, pur in vigenza della rimodulazione dei lavori dell’Assise per la sessione di bilancio, si tengano egualmente le due sedute monotematiche promosse dai Gruppi delle minoranze ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento consiliare sulla costituzione della Consulta regionale per la legalità e sul trasporto ferroviario.

Il presidente della Prima Commissione, Roberto Di Pardo, si è detto pronto a convocare l’organismo consiliare non appena si vedrà assegnati dal presidente del Consiglio i provvedimenti di bilancio prodotti dalla Giunta al fine di procedere con la celerità del caso all’istruttoria (con le necessarie audizioni) prima e l’espressione del parere di competenza poi. Il tutto per giungere entro i termini prefissati alla discussione e alla votazione da parte dell’Aula dell’intero pacchetto degli atti della manovra di bilancio 2025.

Il presidente Pallante si è riservato di decidere opportunamente in merito a quanto ascoltato, attendendo, intanto, l’arrivo dei provvedimenti da parte della Giunta, per poi verificare se in passato ci sono stati casi di sedute ordinarie tenute nel corso della cosiddetta sessione di bilancio, ovvero per approfondire l’applicazione delle norme regolamentari per l’opportuna valutazione delle richieste rivoltegli.