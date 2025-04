Corsa a quattro a Guglionesi: la sfida si ‘accende’

GUGLIONESI. Dopo mesi di attesa, Guglionesi si avvicina a un momento decisivo: le elezioni comunali, fissate per sabato 25 e domenica 26 maggio 2025, che segneranno la fine del periodo di commissariamento seguito alla caduta anticipata dell’amministrazione Tomei. Da allora, il Comune è stato affidato alla gestione di un commissario prefettizio, in attesa di nuove elezioni che restituissero alla comunità una guida politica legittimata dal voto popolare.

Con l’apertura della campagna elettorale, i primi movimenti ufficiali stanno prendendo forma. La lista Guglionesi Progressista è stata la prima a depositare formalmente la propria candidatura, presentando Pino Aristotile come candidato sindaco: un gesto che testimonia l’entusiasmo e l’organizzazione della formazione fin dall’inizio della sfida. A seguire, anche la lista Progetto Comune per Guglionesi ha ufficializzato la propria candidatura, con Riccardo Vaccaro come candidato sindaco, segnando così la seconda corsa alla carica di primo cittadino.

La terza lista, “Guglionesi nel cuore”, si è unita alla competizione, con Bartolomeo Antonacci, detto Leo, come candidato sindaco. Antonacci, che ha già ricoperto il ruolo di sindaco per due mandati consecutivi, torna in campo con una nuova squadra, determinato a portare avanti il lavoro iniziato in passato e a rispondere alle sfide future del paese. Con il suo programma incentrato su sviluppo sostenibile, solidarietà e partecipazione civica, Antonacci vuole essere una guida sicura per Guglionesi, puntando a un’amministrazione più vicina ai bisogni quotidiani dei cittadini.

Una quarta lista si è aggiunta alla competizione, quella di “Guglionesi può cambiare” con Jimmy Rossi candidato sindaco, completando il panorama delle formazioni politiche in lizza.

Con l’arrivo della quarta lista, la corsa alla carica di sindaco si arricchisce ulteriormente, con quattro candidati pronti a confrontarsi sulle principali tematiche locali. La campagna elettorale si preannuncia vivace e coinvolgente, con la comunità chiamata a decidere chi guiderà Guglionesi nei prossimi anni.

Alberta Zulli