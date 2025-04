È “Progetto Comune” la prima lista in corsa per il Comune di Guglionesi bozza

GUGLIONESI. «Guglionesi è un paese che merita di essere governato con determinazione, coraggio e competenza, pur nella consapevolezza della complessità dell’attuale quadro socio-economico.

In questo contesto l’impegno che Progetto Comune per Guglionesi intende perseguire è rivolto all’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile, improntato ai principi di equità ed efficienza, e volto a promuovere il territorio, migliorare i servizi e la qualità della vita di ciascun cittadino, valorizzare il contesto sociale, culturale e ambientale di Guglionesi.

Un progetto amministrativo che si ispira ai concetti di Competenza e Sostenibilità.

Progetto Comune per Guglionesi intende impostare la propria azione politica basata sulla serietà, sulla comunicazione e coinvolgimento dei cittadini e sulla professionalità di tutti gli aspiranti amministratori.

Per amministrare un paese non è possibile improvvisarsi, ma occorre dimostrare di avere competenza e conoscenza approfondita di tutti i settori.

Il programma elettorale di Progetto Comune per Guglionesi non è e non vuole essere un “libro dei sogni”, ma l’indicazione di azioni proponibili solo in quanto

effettivamente realizzabili, poiché crediamo che, soprattutto in questo periodo, occorra essere estremamente onesti con i cittadini, evitando di fare promesse obiettivamente orientate al solo fine propagandistico o finalizzate ad interessi di natura personale.

Il nostro piano programmatico vuole essere per questo sostenibile e attento alle reali necessità della collettività e del territorio e per questo è descritto in modo puntuale e dettagliato.

Per realizzare il tutto, Progetto Comune per Guglionesi si propone con una squadra costituita da persone che, negli anni, hanno costruito forti legami con il territorio, maturando esperienze in diversi ambiti e vivendo quotidianamente la realtà guglionesana. Persone che hanno dimostrato come sia possibile, a piccoli passi e con onestà, lavorare per il bene del nostro paese, e che hanno scelto di costituirsi in una lista civica “pura” per evitare il rischio di condizionamenti e indebite ingerenze da parte di segreterie di Partito o soggetti anche estranei alla nostra comunità.

Una squadra di donne e uomini di grande competenza nei diversi ambiti, di giovani che guardano al futuro assieme a “meno giovani” che possono mettere a disposizione la propria esperienza.

I candidati di Progetto Comune per Guglionesi sono pronti a lavorare per il futuro di questo paese con impegno e disponibilità».

Nome lista: Progetto Comune per Guglionesi

Candidato sindaco: Riccardo Vaccaro

Candidati alla carica di consiglieri:

Giuseppe Antenucci

Gianni Ciccarone

Antonio Colafabio

Nazarena D’Amico

Antonio Filippone

Giuseppe Fiorito

Mattia Fratangelo

Massimo Giannantonio

Luciana Landolfi

Vincenzo Lorito

Michela Moretti

Paola Pace