Elezioni comunali a Guglionesi: il conto alla rovescia per la presentazione delle liste

GUGLIONESI. Entra nel vivo la corsa verso le elezioni comunali a Guglionesi, dove venerdì 25 e sabato 26 aprile saranno le ultime due giornate utili per la presentazione ufficiale delle liste.

Gli uffici comunali garantiranno un orario straordinario di apertura per la presentazione delle liste elettorali e il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste. Saranno operativi: venerdì 25 aprile dalle ore 8 alle 20 e sabato 26 aprile dalle ore 8 alle 12. Inoltre, è prevista l’apertura anche nei giorni immediatamente precedenti, da martedì 22 a giovedì 24 aprile. L’obiettivo è garantire il rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati necessari per la presentazione delle candidature.

A pochi giorni dalla scadenza, il clima resta incerto e i giochi ancora aperti: al momento, l’unico candidato sindaco ad essersi ufficialmente presentato è Pino Aristotile con Guglionesi progressista. Volto già noto nella politica locale che con la sua uscita ha anticipato mosse e strategie degli altri schieramenti, ancora in fase di definizione.

Nei prossimi giorni è attesa una possibile accelerazione da parte di altri gruppi politici e civici, pronti a scendere in campo con le proprie liste. Tra i nomi che si fanno più insistenti ci sono quelli di “Guglionesi nel cuore” e “Progetto comune per Guglionesi”, ma le trattative restano in corso e potrebbero esserci sorprese dell’ultima ora, con nuove alleanze o candidati che potrebbero emergere all’improvviso.

Le amministrative a Guglionesi si preannunciano dunque cariche di attesa e tensione, non solo per la composizione delle liste, ma anche per gli eventuali equilibri politici che potrebbero emergere. Sarà solo tra venerdì e sabato che si avrà un quadro chiaro della sfida elettorale che attende il paese.

Nel frattempo, occhi puntati sull’ufficio elettorale comunale, dove si depositeranno ufficialmente le candidature. Il conto alla rovescia è partito, e il rush finale è ormai alle porte.

Alberta Zulli