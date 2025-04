Federico (M5S): “Dal Molise a Roma, un viaggio per la pace e i diritti: la nostra comunità è più viva che mai”

CAMPOBASSO. Antonio Federico (M5S): “Dal Molise a Roma, un viaggio collettivo per la pace e i diritti: la nostra comunità è più viva che mai”.

«Quella di ieri è stata un’esperienza collettiva, una dichiarazione di intenti, un viaggio – fisico e ideale – che dal Molise ha portato a Roma un centinaio di persone mosse dallo stesso spirito: costruire un futuro di pace, diritti e dignità. Il Molise c’era, e c’era con il cuore, con la testa e con la voce».

Così Antonio Federico, deputato del Movimento 5 Stelle, commenta la grande partecipazione alla manifestazione nazionale indetta dal Movimento 5 stelle contro il piano europeo di riarmo e per la difesa dei diritti sociali.

«I pullman partiti da Campobasso, Isernia e Termoli – prosegue – sono stati il simbolo di una comunità viva, organizzata, unita. Due pullman pieni di entusiasmo, di voglia di cambiamento e di partecipazione consapevole. Il merito è tutto degli attivisti e simpatizzanti che, con il lavoro quotidiano dei gruppi territoriali, hanno reso possibile questa bellissima mobilitazione. A loro va il mio grazie più sincero, perché senza radici autentiche sui territori, nessuna piazza avrebbe voce».

Presente in forze anche la rappresentanza politica del Movimento 5 Stelle molisano: «Praticamente tutti i nostri portavoce erano in piazza – sottolinea Federico – a dimostrazione di quanto il legame con la nostra gente e con i temi concreti sia ancora oggi la nostra vera forza. C’era uno spirito nuovo, sì, ma anche l’orgoglio di un lungo cammino dalla parte delle persone. E questo, ci tengo a dirlo, non ha nulla a che vedere con quel populismo da vetrina che qualche politico, ancora in cerca della propria collocazione come un rabdomante confuso, vorrebbe imputarci. Non ci siamo mai nascosti dietro le etichette: siamo sempre stati dove serve esserci».

«L’inclusività della piazza e la chiarezza del messaggio portato dal Movimento – conclude – sono un segnale politico forte: in un’Europa che sceglie di investire nella corsa al riarmo, noi chiediamo che le risorse vadano alla sanità, alla scuola, al lavoro, alla difesa dell’ambiente e della dignità umana. Portare questi temi al centro del dibattito non è populismo, è politica vera. Ed è il cammino che, dal Molise a Roma, continueremo a percorrere insieme».