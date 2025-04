“Guglionesi Progressista” è pronta al rinnovamento

GUGLIONESI. Una proposta nuova, civica e indipendente, che punta su volti freschi e competenze solide. È questo lo spirito con cui nasce “Guglionesi Progressista”, la lista che si presenta alle elezioni comunali 2025 con Giuseppe Aristotile come candidato sindaco.

Classe 1970, Aristotile è alla guida di una squadra composta da 12 candidati, di cui 10 alla loro prima esperienza politica. Un dato che testimonia con forza la volontà di rinnovare profondamente la rappresentanza cittadina, aprendo le porte dell’amministrazione a cittadini capaci, impegnati nella società e desiderosi di contribuire al bene comune. Il gruppo è formato da profili eterogenei per età e percorsi di vita, in un equilibrio pensato per coniugare l’entusiasmo delle nuove generazioni con l’esperienza di chi ha maturato competenze significative nella propria sfera professionale e personale. Un ricambio generazionale concreto, che punta a dare nuova energia all’amministrazione locale.“Guglionesi Progressista” nasce come lista civica autentica, indipendente da logiche di partito. È il frutto di un confronto tra forze civiche, area di centro-sinistra e cittadini indipendenti, uniti dalla volontà di costruire un progetto moderno, partecipato e vicino ai bisogni reali della comunità.

«Vogliamo una Guglionesi più viva, accogliente e sicura – afferma Aristotile – e lo faremo con serietà, impegno e passione. Crediamo in un’amministrazione trasparente, inclusiva e in grado di valorizzare le risorse umane e sociali del nostro territorio».Tra le priorità della lista: rilanciare la qualità della vita, rafforzare la partecipazione attiva e costruire le basi per uno sviluppo duraturo del paese.

I candidati della lista “Guglionesi Progressista” sono:

Annamaria Becci

Rossana Caruso

Antonino Ciliberto

Angelo Di Fabio

Giovanni Mammarella

Pasquale Marcantonio

Carmine Mastromonaco

Giovanni Ruberto

Giuseppina Russo

Massimo Sacchetti

Prince Jonah Smith

Luca Sticca

Un gruppo nuovo, determinato e pronto a mettersi al servizio della comunità per costruire insieme il futuro di Guglionesi.