Guglionesi Progressista scende in campo e lancia la sua squadra

GUGLIONESI. Alle 8 di ieri mattina, venerdì 25 aprile, si è aperto ufficialmente il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative. Tuttavia, nel corso della giornata non è stata presentata alcuna lista, lasciando ancora aperta la competizione per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

La situazione si è sbloccata nella mattinata di oggi, sabato 26 aprile, con la presentazione della prima lista: Progetto Comune per Guglionesi.

L’attenzione ora è tutta rivolta alle prossime ore, durante le quali si prevede che le altre forze politiche e civiche rompano gli indugi e ufficializzino le proprie candidature.

Poco dopo è stata presentata anche la seconda lista: Guglionesi Progressista. La presentazione si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con l’obiettivo dichiarato di offrire un progetto politico rinnovato e vicino alle esigenze del territorio.

La lista punta su un mix equilibrato di esperienza e rinnovamento, affiancando figure già conosciute nell’ambito civico e politico a volti nuovi provenienti dal mondo del lavoro, dell’associazionismo e delle professioni.

Ecco i candidati di Guglionesi Progressista:

Candidato sindaco: Giuseppe Aristotile detto Pino

Candidati alla carica di consiglieri:

Annamaria Becci

Rossana Caruso

Antonino Ciliberto

Angelo Di Fabio

Giovanni Mammarella

Pasquale Marcantonio

Carmine Mastromonaco

Giovanni Ruberto

Giuseppina Russo detta Pina

detta Massimo Sacchetti

Jonah Prince Smith

Luca Sticca

La corsa per il futuro di Guglionesi, dunque, è ufficialmente entrata nel vivo.

Alberta Zulli