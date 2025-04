Guglionesi può cambiare: “Un progetto per ricostruire la comunità”

GUGLIONESI. «Guglionesi può cambiare, lista civica di area moderata, presenta la sua lista per concorrere alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025. Il gruppo ha individuato nell’avvocato Vincenzo Rossi (detto Jimmy) il candidato alla carica di sindaco di Guglionesi.

La lista rappresenta in modo equilibrato le varie fasce d’età, la rappresentanza di genere e la multiculturalità, quest’ultima presente da tempo nella nostra realtà e che rappresenta un valore aggiunto.

Nel logo si è deciso di non riportare il nominativo del candidato sindaco ritenendo che la centralità vada riconosciuta al progetto di città che identifica l’intera lista e non solo il candidato alla carica di sindaco.

L’urgenza che avvertiamo è quella di ricostruire il senso perduto di comunità attraverso un clima di positività e pacificazione della vita pubblica.

La sfida della lista è in una squadra unita e motivata per il bene comune, per instaurare un clima di lavoro serio ed appassionato e costruire insieme una vera ripartenza della vita sociale, culturale ed economica di Guglionesi». Questa la prima dichiarazione ufficiale di Guglionesi può cambiare a poche ore dalla presentazione della lista.

Candidato sindaco:

Vincenzo Rossi (detto Jimmy)

Candidati al consiglio comunale:

• Maria Luigia Campanozzi

• Antonio Carino

• Giovanni Errico De Curtis

• Elisa Carmela D’Astolto

• Antonio Di Fiore

• Najate El Hanoun

• Giuseppe Fortunato

• Gabriele Lamanda

• Mariella Lorito

• Monte Mirko

• Emanuela Gemma Miletti

• Loredana Romano