Guglionesi verso il voto: sorteggiato l’ordine delle schede e la sfida entra nel vivo

GUGLIONESI. Definiti i candidati alle elezioni comunali, sorteggiato l’ordine sulle schede, con l’estrazione effettuata nella sottocommissione elettorale, che si è riunita al comune di Termoli.

Guglionesi si prepara a voltare pagina. Sabato 25 e domenica 26 maggio 2025 i cittadini torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, chiudendo il lungo periodo di commissariamento seguito alla caduta anticipata dell’amministrazione Tomei.

Con la presentazione ufficiale delle liste e il sorteggio dell’ordine sulle schede elettorali, la sfida entra nel vivo. Saranno quattro i candidati in corsa per la carica di primo cittadino:

1- Jimmy Rossi, per la lista “Guglionesi può cambiare”.

2- Bartolomeo Antonacci, detto Leo, con la lista “Guglionesi nel cuore”.

3- Riccardo Vaccaro, candidato della lista “Progetto Comune per Guglionesi”.

4- Pino Aristotile, in rappresentanza di “Guglionesi Progressista”.

Jimmy Rossi si presenta come volto nuovo, puntando su un messaggio di cambiamento e innovazione. Bartolomeo Antonacci, già sindaco per due mandati consecutivi, torna in campo con l’obiettivo di riprendere e completare il lavoro iniziato, proponendo un programma basato su sviluppo sostenibile, solidarietà e partecipazione civica.

Riccardo Vaccaro guida la lista “Progetto Comune per Guglionesi” con l’intento di offrire un’alternativa concreta, mentre Pino Aristotile, il primo a depositare ufficialmente la candidatura, guida “Guglionesi Progressista” con entusiasmo e organizzazione.

Con la campagna elettorale ormai entrata nel vivo, Guglionesi si avvia verso un appuntamento elettorale molto atteso, che restituirà finalmente alla comunità una guida politica scelta dai cittadini.