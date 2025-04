«Il circolo dem di Larino ha contribuito alla vittoria di Scurti»

LARINO. Anche a Larino si è svolto il congresso per l’elezione del segretario di Federazione del Basso Molise. Il direttivo del circolo di Larino esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando tutti gli iscritti. Il gruppo del Direttivo che ha sostenuto la candidatura di Oscar Scurti, ha contribuito alla sua riconferma — tanto attesa quanto sorprendente per l’alto numero di preferenze ottenute.

È stata premiata la tenacia di un gruppo e un modo concreto e coerente di fare politica. Il segretario di Circolo sottolinea la forte sinergia di intenti che ha caratterizzato l’operato della Federazione del Basso Molise: una sinergia che ha sempre saputo ascoltare e valorizzare le esigenze dei territori, compreso quello frentano.

Questa capacità di collaborazione e ascolto si è rivelata la vera carta vincente, portando al voto il 90% dei tesserati e favorendo il candidato Scurti, sostenuto dal Segretario cittadino Maria Libera Petriella e dalla componente del Direttivo a lei vicina.

L’altro candidato, Bellotti, sostenuto dal sindaco Puchetti e da una diversa componente interna, non è riuscito ad affermarsi nel circolo cittadino frentano.

«Ad maiora e buon proseguimento di lavoro al segretario della Federazione del Basso Molise, Oscar Scurti, a conferma del fatto che l’ascolto, la vicinanza alle persone, la serietà e la correttezza — verso il partito e nell’azione politica — premiano sempre. Il prossimo appuntamento, aggiunge il segretario Petriella Maria Libera, potrebbe essere il congresso per l’elezione del segretario cittadino, ad oggi le circostanze ci spingono ad operare tenacemente per il bene della collettività».