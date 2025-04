BASSO MOLISE. «Il futuro del Pd nel Basso Molise riparte da una comunità unita». Ribadito il concetto alla base della proposta di continuità della classe dirigente dem. «Nel Basso Molise si è conclusa una fase congressuale intensa e partecipata, che ha attraversato i circoli e i territori, riportando al centro della vita democratica del Partito Democratico la voce delle iscritte e degli iscritti. Oscar Scurti è stato riconfermato segretario della Federazione del Basso Molise, a conferma di un lavoro collettivo riconosciuto e di un impegno che ha saputo costruire relazioni, ascolto e radicamento.

Ma più della riconferma di un nome, conta il cammino condiviso: quello di una comunità politica che vuole essere strumento di riscatto sociale, giustizia, uguaglianza e partecipazione reale. Il congresso ha rinnovato anche i vertici di numerosi circoli: Antonio Giuditta (Termoli), Nadia Primiani (Ururi), Giuseppe Musacchio (Portocannone), Teresa Cappiello (Santa Croce di Magliano), Pasqualino Iurescia (Tavenna), Maria Spedaliere (Montorio), Pina Tozzi (San Martino in Pensilis), Candida Stellato (Montecilfone), che è anche vicesegretaria regionale, come espressione del Basso Molise. Una particolare attenzione va alla presenza femminile, forte e qualificata, che rappresenta non solo una conquista simbolica, ma una risorsa essenziale per rinnovare davvero il senso della militanza e della leadership politica nei territori.

La sfida che attende la Federazione del Basso Molise è quella di rafforzare il radicamento territoriale del Partito Democratico, consolidare i legami con le comunità e riportare la politica tra le persone: nei luoghi del lavoro, nelle scuole, nelle piazze e nelle aree interne troppo spesso dimenticate. L’obiettivo sarà quello di costruire insieme un partito più inclusivo e vicino ai bisogni reali e, soprattutto, capace di contrastare le disuguaglianze».