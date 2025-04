TERMOLI. Un segnale forte di resistenza e speranza arriva dal Molise con l’evento “Il Molise che (r)esiste per un futuro senza mafie!”, che si terrà giovedì 10 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium comunale di Termoli, in via Elba 150.

Promosso dal Partito Democratico, l’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, autori impegnati nel racconto della criminalità organizzata e parlamentari, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e riaffermare l’importanza della legalità nel tessuto sociale e politico della regione.

Il dibattito sarà introdotto da Vittorino Facciolla, vice presidente del Consiglio regionale, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Micaela Fanelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale, Alessandra Salvatore, consigliera regionale Pd, Oscar Scurti, segretario della federazione Pd basso Molise, e Manuela Vigilante, capogruppo Pd del Consiglio comunale di Termoli.

A intervenire saranno due autori che conoscono da vicino le dinamiche della criminalità in Molise: Giovanni Mancinone, autore del libro “Molise criminale”, e Paolo De Chiara, autore di “I veleni del Molise”.

Un indirizzo di saluto ai parlamentari sarà portato da Ovidio Bontempo, Segretario regionale del PD Molise.

La parte centrale dell’evento vedrà le relazioni del Senatore Walter Verini, Capogruppo PD nella Commissione Antimafia, e dell’onorevole Debora Serracchiani, Responsabile Giustizia della Segreteria nazionale del PD, a testimonianza del forte impegno del partito nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca D’Anversa.

L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza, per ribadire che anche una piccola regione come il Molise può e deve essere protagonista nella costruzione di un futuro libero da ogni forma di mafia.