Iorio non ci sta: sui fondi europei è utile fare chiarezza

CAMPOBASSO. Michele Iorio non ci sta, così, da assessore della Regione Molise ha recentemente affrontato le preoccupazioni emerse sui fondi europei, sottolineando le azioni intraprese per garantire il pieno utilizzo delle risorse e per evitare rischi di perdita finanziaria.

Un’importante questione deriva da una scelta della precedente amministrazione che ha investito 70 milioni di euro, inizialmente previsti per la programmazione europea 2021-2027, nell’acquisto di treni finanziati invece con i fondi del Pnrr. Questa decisione ha generato la necessità di una riprogrammazione parziale, approvata lo scorso marzo, per riorganizzare la spesa e mantenere la priorità “Un Molise sempre più verde”. Sono stati così destinati fondi all’acquisto di pullman e minivan a energia pulita, per supportare i Comuni molisani e facilitare l’accesso ai servizi, specialmente per cittadini fragili e disabili.

Inoltre, il Molise ha avviato la riprogrammazione nell’ambito della piattaforma STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), indirizzando gli investimenti verso tecnologie digitali, biotecnologie e tecnologie sostenibili, come l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica.

A livello sociale, sono stati stanziati fondi significativi:

Un milione di euro per le borse di studio universitarie 2023-2024 e 1,5 milioni per l’anno successivo.

800 mila euro destinati a supportare i caregiver attraverso il Fondo per la non autosufficienza.

4 milioni di euro per sostenere le famiglie con persone affette da autismo, favorendone la socialità.

L’Assessore ha confermato l’intenzione di elaborare una riprogrammazione più ampia, in collaborazione con la Commissione Europea e altre Regioni, in risposta alle sfide strategiche emerse.

Con queste iniziative, la Regione Molise punta a rafforzare il proprio impegno verso un futuro sostenibile, tecnologico e inclusivo, garantendo al contempo il benessere della sua comunità.