Jimmy Rossi presenta la lista “Guglionesi può cambiare”

GUGLIONESI. Dopo la presentazione delle liste “Guglionesi Progressista” con Pino Aristotile e “Progetto Comune per Guglionesi” con Riccardo Vaccaro, Leo Antonacci con la lista “Guglionesi nel cuore”, scende in campo Jimmy Rossi con la lista “Guglionesi può cambiare” per la carica di sindaco.

Lista: Guglionesi può cambiare

Candidato sindaco: Vincenzo detto Jimmy Rossi

Candidati alla carica di consiglieri: