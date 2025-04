Leo Antonacci torna in campo con “Guglionesi nel cuore”

GUGLIONESI. Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali di maggio 2025, si completa il quadro dei candidati sindaco a Guglionesi. Dopo la presentazione delle liste “Guglionesi Progressista” con Pino Aristotile e “Progetto Comune per Guglionesi” con Riccardo Vaccaro, è ora la volta di Leo Antonacci che, con la lista “Guglionesi nel cuore”, scende nuovamente in campo per la carica di sindaco.

Leo Antonacci, già sindaco per due mandati consecutivi, torna a candidarsi con la sua nuova formazione politica, convinto che la sua esperienza e il suo impegno possano ancora fare la differenza per il futuro del paese.

La candidatura di Leo Antonacci aggiunge un ulteriore elemento di competizione al già vivace scenario politico di Guglionesi, con un terzo candidato pronto a portare avanti la sua visione per il paese. Con la sua lunga esperienza amministrativa e il sostegno di numerosi cittadini, Antonacci punta a consolidare il lavoro già svolto durante i suoi precedenti mandati, continuando a investire su sostenibilità, crescita economica e coesione sociale.

Lista: Guglionesi nel cuore

Candidato sindaco: Bartolomeo detto Leo Antonacci

Candidati consiglieri:

Alberto Pelusi

Carola Talia

Cristina Fulvio

Dalila D’Alò

Daniela D’Onofrio

Emiliano Umbertino

Fabio Fulvio

Francesco Ciuffolo

Gianluca Zarlenga

Marco Basler

Nicola Bucci

Paolo Lamanda

L’appuntamento con le urne si avvicina, e la battaglia per la carica di sindaco di Guglionesi promette di essere particolarmente avvincente, con tre candidati in campo e una campagna elettorale che si preannuncia molto partecipata.

Alberta Zulli