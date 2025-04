Marone: «A Firenze col Coraggio della Libertà» e al congresso della Lega interviene anche Elon Musk

TERMOLI. L’assessore regionale termolese Michele Marone presente oggi a Firenze per il Congresso federale della Lega. Con lo slogan “il Coraggio della Libertà” è iniziato pomeriggio il rassemblement del Carroccio 2.0. «Grande entusiasmo, oggi a Firenze, per il Congresso della Lega con Salvini candidato unico – riferisce Marone – Matteo Salvini è stato indicato all’unanimità da tutti i delegati eletti dai singoli congressi regionali. Voluto da tutti, partendo dalle regioni del Sud a quelle del Nord. L’impegno incondizionato sul tutto il territorio nazionale a difesa dei territori e delle rispettive identità lo premierà per la terza volta consecutiva alla guida della segreteria federale. Il suo grande impegno politico ed istituzionale rappresenta una garanzia per il governo nazionale e per tutti gli italiani».

Tra i momenti più iconici, l’intervento di Elon Musk, in videoconferenza:

«Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c’è già un’alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio», l’ha detto Elon Musk in videocollegamento con il congresso della Lega, rispondendo a una domanda di Matteo Salvini, per concludere: «E’ la mia speranza per il futuro, questo è il consiglio che ho dato al presidente Trump».