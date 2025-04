Nasce a Larino il circolo di Sinistra Italiana: «Siamo la buona politica»

LARINO. Nasce a Larino il circolo di Sinistra Italiana, Notarangelo: «In Molise c’è ancora voglia di buona politica». Antonio Nardone eletto segretario della sezione, una nuova realtà nata per essere al servizio dell’importante centro del basso Molise. Si è costituito a Larino il circolo di Sinistra Italiana, a dimostrazione di un sempre più forte radicamento del partito sul territorio. Sono in programma nel centro frentano, già nelle prossime settimane, iniziative su temi cardine come il lavoro, i giovani, il sociale e l’ambiente. Coordinatore del circolo è stato eletto Antonio Nardone, da ragazzo ha frequentato attivamente la sezione del Pci, una vita da operaio in Fiat a Termoli, figura stimata e da sempre impegnata in politica nelle battaglie portate avanti dal partito. «È per me un onore – ha commentato Nardone – ricoprire questo incarico, mi impegnerò insieme a tutti gli iscritti per costruire qualcosa di importante a servizio di Larino e della sua comunità, una città piena di storia e di potenzialità che merita nuovamente di avere un futuro attraverso il confronto democratico e l’impiego delle sue migliori risorse». «Sinistra italiana – ha invece dichiarato il segretario regionale del partito Vincenzo Notarangelo – sta crescendo e l’entusiasmo e la forte partecipazione scaturiti dall’apertura di questa nuova sezione confermano che oltre lo sconforto e la sfiducia è ancora tanta la voglia in Molise, non solo a Larino, di tornare a quella buona politica che sappia rimettere al centro i cittadini e sappia prendersi davvero cura di chi ha bisogno».