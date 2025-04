Pasquale Sisto in prima linea per la campagna informativa sui Referendum

GUGLIONESI. Il 12 aprile 2025 è partita la campagna elettorale per i 5 referendum abrogativi che interesseranno tutta Italia, con le votazioni previste per l’8 e il 9 giugno 2025. Anche Guglionesi ha dato il via alla campagna informativa, grazie al segretario regionale del Prc-Se Molise, Pasquale Sisto, che nel pomeriggio di sabato, si è reso disponibile a informare i cittadini, in viale Regina Margherita, accanto alla panchina rossa.

«Dei 5 referendum abrogativi, per abrogare alcune norme del Jobs Act del 2015, che riguardano principalmente la regolamentazione dei contratti a termine, il contratto di lavoro a tempo indeterminato, le politiche di licenziamento e il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro. Il quinto riguarda la cittadinanza, e propone una modifica della legge per permettere ai figli di immigrati nati in Italia di ottenere la cittadinanza automaticamente». Ha dichiarato Sisto.

L’iniziativa a Guglionesi ha avuto lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui temi fondamentali dei referendum e sull’importanza di un voto consapevole. L’incontro si è rivelato un’occasione utile per spiegare i contenuti dei quesiti referendari e per coinvolgere attivamente la comunità nella campagna. «Con il sostegno di tutti, il Prc-Se Molise mira a portare avanti una battaglia di giustizia sociale e di pari diritti per tutti, lavoratori e cittadini, rafforzando così il senso di partecipazione e di impegno civico in vista del prossimo appuntamento elettorale».