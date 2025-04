Progetto Comune per Guglionesi, la sfida lanciata da Riccardo Vaccaro

GUGLIONESI. Sono iniziati oggi i termini per la presentazione delle liste a Guglionesi, dando ufficialmente il via alla campagna elettorale. In un contesto ancora “caldo”, dopo l’annuncio del primo candidato, Pino Aristotile per la lista “Guglionesi Progressista”, è arrivato anche il secondo, Riccardo Vaccaro, che si propone come candidato sindaco per “Progetto Comune per Guglionesi”.

In un momento di grande fermento, le due proposte si preparano a confrontarsi, ognuna con la propria visione per il futuro del paese.

«Di fronte a tante incertezze che si stanno palesando a poche ore dalla presentazione delle liste, “Progetto Comune per Guglionesi” realizza l’obiettivo di offrire agli elettori un’offerta politica alternativa rispetto ai desunti schemi di sempre.

In un paese come il nostro, dove ci si conosce per nome, dove le storie si intrecciano tra vicoli, piazze e ricordi condivisi, immaginare il futuro significa prima di tutto ascoltare. È da qui che è nato “Progetto Comune per Guglionesi”: da un desiderio semplice, ma profondo, di costruire qualcosa di buono insieme partendo dalla realtà che viviamo ogni giorno.

Abbiamo cercato di farlo assieme anche con altri, ma questo tentativo si è infranto per le vecchie logiche di una politica che guarda sempre al personalismo e mai al “bene comune”.

Oggi corriamo da soli, confortati da un profondo calore umano avvertito tra i nostri sostenitori e da una squadra di donne e di uomini “liberi e forti” che sapranno guadagnarsi la stima e il consenso di elettori stanchi e sfiduciati di promesse mai mantenute.

La stessa scelta del candidato Sindaco è avvenuta nella massima trasparenza e condivisione: non si era alla ricerca del più bravo, ma di chi potesse meglio incarnare lo spirito del gruppo che era quello di un rinnovamento radicale negli uomini e nelle future scelte amministrative.

Con Riccardo Vaccaro come candidato Sindaco, ci presentiamo con uno sguardo aperto, sincero e pieno di rispetto verso ogni cittadino. Vogliamo mettere al centro tutti voi cittadini di Guglionesi, le idee, i bisogni, le vostre storie perché ogni scelta per il paese deve nascere dal confronto e dalla collaborazione.

“Progetto Comune per Guglionesi” è una visione che appartiene a tutti: non è di chi parla più forte, ma di chi ha voglia di camminare insieme, passo dopo passo.

Crediamo che un paese più umano sia anche un paese più forte. E siamo convinti che Guglionesi abbia tutte le energie, le intelligenze e il cuore per guardare con fiducia al domani.

Noi ci siamo, con umiltà, con passione, con competenze specifiche e con la voglia di fare la nostra parte.

Perché il futuro di Guglionesi non è di chi comanda, ma di chi lo vive.

E noi lo vogliamo vivere insieme a voi».