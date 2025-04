Progetto comune per Guglionesi: “Pronti a portare una ventata di aria nuova”

GUGLIONESI. Manca poco alle amministrative 2025, che vedranno in Molise solo Guglionesi tornare al voto, dopo il commissariamento avvenuto a seguito delle dimissioni di Antonio Tomei. Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle liste, i gruppi politici locali sono già al lavoro, preparando le proprie proposte e cercando di farsi strada in un panorama che si preannuncia particolarmente competitivo. In questo contesto, è emersa una dichiarazione da parte di uno dei gruppi “Progetto Comune per Guglionesi”, che intende «portare una ventata di rinnovamento e di cambiamento nella politica e nell’amministrazione locale».

«Si affacciano all’orizzonte le elezioni amministrative comunali e a Guglionesi diversi gruppi politici si sono attivati propugnando idee impregnate di retorica e tendenti a cercare compromessi che porteranno a pochi mesi di governo ed al commissariamento, come abbiamo visto anche nel recente passato.

Noi vogliamo cercare di scongiurare questa situazione e con il progetto “Comune per Guglionesi” vogliamo portare una ventata d’aria nuova, propositiva e fattiva, che ci sembra necessaria in questo contesto storico.

Il modo di fare politica e di amministrare dei pregressi governi locali ci sprona nell’impegno a cambiare metodo al fine di ribaltare quel modo di pensare e di fare che ha provocato evidenti danni alla nostra comunità.

Abbiamo formato gruppi di lavoro che, analizzando le problematiche in essere, stileranno un programma condiviso che verrà portato avanti dalle persone che ci rappresenteranno, elette dal collettivo, che indicherà anche la figura del futuro sindaco.

Il nostro motto è “Ascolto e Confronto” perché siamo convinti che si debba partire dall’ascoltare le esigenze e le problematiche dei cittadini e dal confrontare le diverse opinioni: è dalla considerazione delle istanze provenienti dalla base sociale che si crea democrazia e valore, oltre che dalla conoscenza del territorio e, certamente non da ultimo, dell’apparato amministrativo.

Siamo convinti che servano persone giovani e idee nuove, così come persone che hanno maturato esperienza e competenza.

Il nostro gruppo è variegato e rappresenta tutti gli strati della popolazione, giovanissimi, anziani, donne, commercianti, imprenditori e disoccupati.

Sappiamo che non è facile scardinare consuetudini ataviche, ma è importante far capire che se non lo facciamo ci ritroveremo nella stessa situazione del passato, che per nulla ha giovato al nostro paese.

L’obiettivo non è solo quello di governare il presente, l’ordinario, ma altresì di rilanciare Guglionesi con progetti mirati che guardino alle persone e al territorio, rifuggendo da programmi difficilmente realizzabili e mirati spudoratamente a captare la “benevolenza” degli elettori.

Abbiamo scelto come nostra sede un locale su Viale Regina Margherita (il cosiddetto “Lungomare”), ossìa un luogo ben visibile, di facile reperibilità ed accesso da parte dei cittadini, perché ad essi vogliamo parlare e perché non abbiamo nulla da nascondere, non abbiamo bisogno di incontrarci in case private al fine di tenere segreti chissà quali sotterfugi preelettorali, la nostra azione è alla luce del sole e tutti possono entrare per esprimere la propria opinione, come spesso avviene, perché ascoltiamo e ci facciamo ascoltare in un dialogo sereno, propositivo e rappresentativo della democrazia.

Lanciamo un appello a tutti coloro che hanno a cuore il bene di Guglionesi: il cambiamento è necessario ed è giusto ed improcrastinabile intraprendere un cammino nuovo, una nuova rotta!

Siete benvenuti nel nostro progetto se ritenete di condividere i nostri propositi e le nostre iniziative, con impegno e determinazione.

Impegniamoci per far sì che il nostro paese ritrovi coesione sociale, vivibilità, spirito di iniziativa, che sia altresì attrattivo per i non residenti mediante la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale, dei monumenti, del territorio!»