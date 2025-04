Roberti all’assemblea del Partito Popolare Europeo

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha preso parte, come delegato al voto (uno dei 28 di Forza Italia), al più importante momento assembleare e democratico del Partito Popolare Europeo, che ha visto la riconferma alla presidenza del bavarese Manfred Weber con 502 preferenze su 563 voti validi (89% dei consensi).

Inoltre, il congresso è stato un momento strategico di confronto e decisione per il futuro dell’Europa.

“Forza Italia è parte integrante del Partito Popolare Europeo – il commento del Presidente Francesco Roberti – Il nostro Presidente Antonio Tajani continuerà a essere il vice-presidente del PPE, un ruolo importante, così come ha confermato anche Weber, per tutelare gli interessi dell’Italia in Europa. Il nostro Segretario Nazionale è stato il secondo candidato più votato tra i dieci vice-presidenti eletti. Il nostro Paese, dunque, continuerà ad avere una voce autorevole a livello continentale, grazie a questo risultato. Tutti noi di Forza Italia siamo orgogliosi dell’autorevolezza che Tajani gode in tutta Europa e siamo fieri del nostro peso politico all’interno del centrodestra europeo”.

“Forza Italia è parte integrante e cardine del Partito Popolare Europeo e, tra i temi discussi insieme agli altri rappresentanti, ci sono alcuni focus da attenzionare, che ci riguardano da molto vicino: la riforma del Green Deal e la salvaguardia del settore Automotive in tutta Europa”.

“Tajani, inoltre, ha presentato una risoluzione sulla ‘Competitività e Industria’, risultato della grande mobilitazione di Forza Italia in vista del Congresso, che ha visto eventi di alto livello organizzati lungo tutta la Penisola negli ultimi mesi, finalizzata a rilanciare la crescita economica e sociale dei Paesi europei”, ha sottolineato Roberti.

“La partecipazione al Congresso del PPE, uno degli appuntamenti politici più importanti per il centrodestra europeo, inoltre, ha rappresentato un momento di intensificazione dei rapporti a livello politico e istituzionale, perché la politica, in favore del nostro Molise, la si fa non solo sul territorio, ma anche e soprattutto, nei più importanti consessi nazionali e internazionali, a contatto e col confronto, cercando in sinergia le soluzioni, con i principali attori del contesto politico”, ha concluso il presidente Roberti.