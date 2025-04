Sabato Santo d’impegno referendario del Prc Molise

TERMOLI. Sabato Santo d’impegno politico e referendario per gli attivisti di Rifondazione comunista a Termoli.

«Oggi, 19 aprile 2025, abbiamo aperto la campagna elettorale per i 5 referendum abrogativi a Termoli. Quattro per abrogare alcune norme del Jobs Act del 2015. Il 5° referendum abrogativo riguarda la cittadinanza.

Abbiamo distribuito volantini informativi lungo Corso Nazionale a Termoli dove cittadini e turisti hanno manifestato forte interesse e i volantini sono finiti molto prima del previsto delle piú rosee nostre aspettative perché non va sempre così per quanto riguarda l’interessamento della cittadinanza verso alcuni aspetti politici e sindacali. Rimaniamo fiduciosi per il buon esito della tornata referendaria del prossimo 8/9 giugno sia per il raggiungimento del quorum 50% + 1 degli aventi ridotto sia per l’affermazione dei Sì», il commento di Pasquale Sisto, segretario regionale Prc-Se Molise.