Torna a riunirsi il Consiglio comunale, in aula la mozione sull’inchiesta della Dda e il project Gtm

TERMOLI. Dopo alcuni mesi di ‘pausa’, ritorna l’attività in Consiglio comunale a Termoli.

Il presidente Annibale Ciarniello, infatti, ha convocato il Consiglio comunale per una seduta straordinaria che si terrà il 29 aprile 2025 alle ore 18 in prima convocazione e il 30 aprile 2025 alle ore 19 in seconda convocazione. La riunione, che si svolgerà nella sala consiliare in forma telematica anche mista, presenta un ampio ordine del giorno che mira a trattare temi cruciali per la comunità di Termoli.

Ordine del Giorno Completo

– Ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – Deliberazione di Giunta n. 47 del 06 marzo 2025.

– Riconoscimenti di debiti fuori bilancio: Sentenza del Giudice di Pace di Termoli n. 177/2024.

– Ordinanze del Tribunale di Larino del 18/07/2022 (n.r.g. 1217/2021) e del 12/12/2022 (n.r.g. 771/2022).

– Sentenza del Tribunale di Larino, sez. lavoro, n. 252/2024 del 18 dicembre 2024 (r.g.l. 166/2022).

– Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

– Provvedimenti sull’affrancazione dei canoni di legittimazione.

– Modifiche e integrazioni al regolamento del servizio economato, con focus sull’articolo 9.

– Approvazione del regolamento per il rilascio e l’utilizzo del contrassegno speciale “Permesso Rosa”, dedicato alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini piccoli.

– Regolamento per il servizio di refezione scolastica – Proposta di deliberazione prot. n. 8485 del 10 febbraio 2025.

– Gestione degli asili nido comunali – Emendamenti al regolamento (prot. n. 15434 del 10 marzo 2025).

– Criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi (prot. n. 10668 del 18 febbraio 2025).

– Aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Termoli.

Mozioni:

-Sospensione cautelativa e urgente del rapporto contrattuale con Energia Pulita Srl e istituzione di una commissione speciale.

-Verifica adempimento contrattuale Gtm in riferimento alla gara Tpu e conseguenti determinazioni.

-Solidarietà e sostegno alle forze dell’ordine.