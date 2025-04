Totoliste a Guglionesi, c’è chi ne prevede persino 5

GUGLIONESI. La realtà di Guglionesi si prepara a una nuova stagione politica, con le urne che si riapriranno il 25 e 26 maggio. Dopo un anno e mezzo di commissariamento, il paese è pronto a scegliere una nuova amministrazione. La fine dell’era del commissario, però, non ha messo fine alla discussione politica che, anzi, è tornata a infiammarsi nei mesi successivi alle dimissioni dell’ex sindaco Antonio Tomei, il quale, eletto con la lista “Guglionesi nel cuore”, ha lasciato l’incarico nel febbraio 2024 a causa di divisioni interne alla sua maggioranza.

Mentre il commissariamento continua a segnare il passo nella vita del paese, le voci politiche non hanno mai smesso di circolare. E nonostante le speculazioni su chi possa realmente scendere in campo, le liste ufficiali sembrano ancora in fase di definizione. In molti parlano di almeno cinque compagini pronte a confrontarsi, ma nessuna ha ancora fatto il grande passo di ufficializzare i propri candidati a sindaco, assessori e consiglieri.

Tra le forze politiche più attese, c’è l’adesione del Partito Democratico alla lista “Guglionesi Progressista”, una mossa che ha suscitato diverse reazioni, ma che al momento sembra essere una delle poche certezze in un panorama ancora fumoso. Tuttavia, tra i nomi che si fanno sempre più insistenti ci sono anche quelli di “Guglionesi nel cuore” e dei 5 Stelle. La presenza dei pentastellati sembra ormai essere quasi confermata, con molti cittadini che si chiedono se questa volta riusciranno a far sentire la loro voce con un programma nuovo e incisivo.

Le chiacchiere dei bar e le discussioni sui social, però, sembrano più forti della situazione ufficiale: il desiderio di rinnovamento è forte, ma le voci parlano sempre dei soliti noti. In molti temono che, nonostante il cambiamento apparente, il paese si ritrovi a rivivere volti e strategie già viste. Da una parte, c’è chi spera che finalmente si apra la strada a una nuova classe politica, ma dall’altra, non mancano i dubbi. “Speriamo che questa volta si faccia davvero qualcosa per il paese,” dicono in molti, auspicando un miglioramento dei servizi essenziali, come la polizia municipale, che è da tempo assente nel comune.

Nel frattempo, mentre le liste si definiscono e i giochi si fanno sempre più intensi, i cittadini si chiedono se “Guglionesi Progressista” sarà l’unica opzione o se le altre formazioni, come “Guglionesi nel cuore” e i 5 Stelle, arriveranno a scendere in campo. Ma nessuna certezza, al momento, ha preso piede, e l’unica cosa che sembra certa è che la sfida elettorale sarà combattuta, con tanti interrogativi ancora da risolvere.

In attesa di vedere finalmente emergere le liste ufficiali e i programmi concreti, resta un interrogativo comune: Guglionesi avrà finalmente un cambiamento significativo o si ritroverà a ripetere le stesse dinamiche politiche di sempre?

Alberta Zulli