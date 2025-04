TERMOLI. Alessia Guidi neodottoressa in Scienze Motorie e Sportive.

Oggi Alessia Guidi a Campobasso presso l’Università degli Studi del Molise Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute si è laureata brillantemente in Scienze Motorie e Sportive discutendo una interessantissima tesi in psicologia dello sport dal titolo “Il corpo in gioco: l’influenza dei media e delle pratiche sportive sull’ideale estetico”. La sua precisa e dettagliata dissertazione ha destato interesse e curiosità da parte dei presenti e i complimenti del corpo docente. Il papà Guido, la mamma Laura, il fratello Giorgio e la famiglia tutta formulano alla dottoressa un mondo di auguri e felicità. Congratulazioni e auguri alla dottoressa Alessia da parte di tutta la redazione di Termolionline.