Cinghiali a Termoli, dopo l’ordinanza: la città si spacca tra chi la paura e gli animalisti

TERMOLI. Una famiglia di cinghiali che attraversa la strada, bambini che giocano a pochi passi, agricoltori disperati e cittadini esasperati. A Termoli, quello che una volta era un episodio raro oggi è diventato routine: i cinghiali non sono più ospiti inattesi, sono parte del paesaggio urbano.

La città si spacca tra chi chiede misure drastiche e chi invita a riflettere più a fondo sulle cause. Nei commenti raccolti sui social network emerge tutta la tensione di una comunità che si sente abbandonata.

“La paura è tanta”, racconta chi si è trovato un branco davanti mentre passeggiava. “Aspettiamo il morto prima di agire?” si chiedono in molti, con rabbia crescente.

Tuttavia, non mancano coloro che difendono la presenza dei cinghiali e si oppongono all’abbattimento. “Perché dobbiamo fare il loro male? Erano qui prima di noi, la colpa è nostra se invadono la città” si legge in un commento di un lettore che solleva il tema del rispetto dell’ambiente naturale. In effetti, c’è chi suggerisce che la soluzione non stia nell’uccidere gli animali, ma nel ripristinare un equilibrio con la natura: “Restituire loro il loro habitat naturale, quello che abbiamo invaso con la cementificazione, sarebbe il primo passo”. Alcuni ricordano che questi animali sono solo una conseguenza di un modello urbanistico che ha ignorato la fauna locale.

Il problema, però, non riguarda solo la sicurezza. Dietro alla presenza degli animali c’è un rischio sanitario concreto: la peste suina africana. Alcuni cittadini ricordano come in Lombardia, di fronte all’espandersi della malattia, si sia dovuto procedere all’abbattimento di intere popolazioni suine. E c’è chi sottolinea: “Anche una carcassa può contagiare, non basta abbatterli.”

Non mancano, poi, le riflessioni su come tutto questo sia il frutto di anni di incuria. Disboscamenti, cementificazione selvaggia, rifiuti lasciati ovunque. “Abbiamo tolto loro il bosco, adesso vengono a prendersi la città”, scrive amaramente qualcuno.

Altri puntano il dito contro la gestione dei rifiuti: “Da quando ci hanno obbligato alla raccolta differenziata, vediamo più immondizia per le strade.”

Proposte concrete? Tante, ma senza una regia chiara.

C’è chi invoca l’abbattimento selettivo e la riapertura della caccia, chi chiede di restituire spazio alla natura per prevenire future invasioni.

Nel frattempo, c’è anche chi cerca di sorridere, immaginando i cinghiali come improbabili alleati contro i ladri o ironizzando sull’idea di ritrovarseli in salotto.

Sotto la superficie delle battute, però, resta il disagio di una città che chiede risposte. Vere, immediate, e soprattutto responsabili.

Perché se l’invasione dei cinghiali è ormai un dato di fatto, il degrado e l’abbandono sono una scelta — e come tale, si possono cambiare.