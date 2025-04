Salvamento sulle spiagge, arrivano le nuove regole

TERMOLI. Salvamento sulle spiagge, le nuove regole.

Con l’arrivo della bella stagione, l’estate 2025 porta importanti novità per chi frequenterà le spiagge italiane e per gli operatori degli stabilimenti balneari. Il Ministero delle Infrastrutture e le Capitanerie di Porto hanno introdotto nuove regole per il servizio di salvamento, pensate per garantire uniformità, sicurezza e chiarezza lungo tutto il territorio nazionale.

Uniformità del Servizio di Salvataggio

La prima grande novità riguarda le date obbligatorie per il servizio di salvataggio, che sarà attivo dal 17 maggio al 21 settembre 2025. Non ci saranno più differenze tra regioni o comuni: ogni stabilimento balneare dovrà rispettare queste date. L’obiettivo è eliminare disservizi e incertezze che in passato derivavano dalle normative territoriali disomogenee, offrendo ai cittadini e ai turisti maggiore chiarezza.

Semplificazione Amministrativa

La nuova circolare n. 54363 chiarisce che non è richiesto ai singoli stabilimenti balneari di fornire un’analisi del rischio. Questo evita inutili appesantimenti burocratici e facilita la gestione degli stabilimenti, semplificando il lavoro degli operatori.

Bandierine: Sistema Unificato Europeo

A partire da quest’anno, sulle spiagge italiane si adotterà un sistema di bandiere più semplice e riconoscibile, valido a livello europeo:

Verde : condizioni favorevoli, servizio di salvamento attivo.

: condizioni favorevoli, servizio di salvamento attivo. Gialla : mare potenzialmente pericoloso, ma bagnini presenti.

: mare potenzialmente pericoloso, ma bagnini presenti. Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, indipendentemente dalla presenza del servizio di salvamento.

Questo linguaggio universale punta a migliorare la sicurezza per tutti, compresi i turisti stranieri che visitano le nostre coste.

Criticità Persistenti

Nonostante le novità positive, il Sindacato Italiano Balneari ha evidenziato alcune problematiche, soprattutto per quanto riguarda la reperibilità del personale qualificato nei mesi di maggio e settembre. Periodi meno affollati possono rendere difficile l’assunzione di bagnini, specie durante i giorni infrasettimanali. Il sindacato invita gli operatori a segnalare queste difficoltà alle Autorità marittime locali, in vista della pubblicazione delle nuove Ordinanze balneari.

Pressione Antropica e Sicurezza

Un altro tema rilevante è quello della pressione antropica, ossia l’affluenza più alta sulle spiagge durante i weekend. Questo aspetto dovrà essere considerato con attenzione per garantire un’organizzazione efficace del personale e rispondere adeguatamente alle esigenze dei bagnanti.

Le nuove disposizioni per il salvamento in spiaggia rappresentano un passo avanti importante per migliorare la sicurezza, semplificare la gestione e offrire un’esperienza uniforme e più chiara a cittadini e turisti. Dal 17 maggio al 21 settembre 2025, possiamo essere certi che le nostre spiagge saranno pronte ad accogliere l’estate all’insegna della tranquillità e della protezione.