«Solidarietà ai lavoratori della Gtm, come minoranza chiediamo di far rispettare gli obblighi contrattuali»

TERMOLI. A margine del presidio di protesta di venerdì scorso, animato dalla UilTrasporti, in piazza Sant’Antonio, sulla vertenza Gtm intervengono i consiglieri di minoranza del Comune di Termoli (Manuela Vigilante, Oscar Scurti, Marcella Stumpo, Joe Mileti e Mario Orlando).

«Come consiglieri di Minoranza, ci occupiamo da tempo del problema riguardante le condizioni lavorative dei dipendenti della Gtm. A conferma del nostro completo sostegno alle rimostranze manifestate dai dipendenti dell’azienda, che gestisce il trasporto pubblico urbano, abbiamo protocollato in data 1° aprile una mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale. Tale mozione richiede al sindaco e alla Giunta di intervenire con immediatezza per garantire il rispetto integrale da parte della Gtm degli obblighi contrattuali assunti, che includono l’impegno ad avviare la contrattazione aziendale per un accordo di secondo livello.

Esprimiamo piena solidarietà e sostegno ai lavoratori della Gtm che venerdì hanno organizzato un presidio davanti al Comune per chiedere a gran voce il riconoscimento di condizioni economiche e di lavoro più dignitose, oltre a sollecitare il Comune sulla trattativa per il riconoscimento del secondo livello del contratto integrativo. Se fossimo stati a conoscenza dell’iniziativa, certamente avremmo partecipato».